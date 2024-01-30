Samsung представит новую память GDDR7 на конференции IEEE

Впервые о памяти GDDR7 было рассказано на Tech Day 2022, а в 2024 году GDDR7 будет представлена на Международной конференции IEEE по твердотельным микросхемам в Сан-Франциско.

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GDDR7 16 Гб позволяет использовать PAM3 и NRZ-сигнализацию для достижения высокой скорости передачи данных до 37 Гбит/с на вывод. В отличие от своих предшественников, GDDR7 использует кодирование PAM3, обеспечивая баланс между высокоскоростным PAM4 и традиционной NRZ-сигнализацией. Такой подход обеспечивает более высокую скорость передачи данных за цикл, ослабляя зависимость от повышения частоты шины памяти.