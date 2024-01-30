Смартфон Xiaomi до ₽30 тысяч: Poco M6 Pro против Redmi Note 13 Pro

Смартфон Xiaomi до 30 тысяч рублей: Poco M6 Pro против Redmi Note 13 Pro
В одном из выпусков на YouTube-канале Smart from China эксперт протестировал глобальные версии Xiaomi Poco M6 Pro и Redmi Note 13 Pro. Их продажа началась совсем недавно — 24 января 2024 года.
В комплекте с Redmi Note 13 Pro идёт зарядка на 67 Вт, кабель USB-C, чехол. На самом деле этот аппарат — «клон» Xiaomi Poco M6 Pro.
Существенное отличие «на бумаге» между ними лишь одно. И это разрешение основной камеры — 200 МП у Redmi Note 13 Pro, тогда как у Poco M6 Pro — 64 МП.
По остальным характеристикам разницы между Redmi Note 13 Pro и Poco M6 Pro нет вообще. Это видно даже по результатам тестирования в бенчмарках (см. изображения ниже).
Но сильно ли друг от друга отличаются эти смартфоны по качеству камер? Даже без приближения заметно, что на Poco на фото с естественным освещением деталей больше и резкость выше. А вот в ночное время детализация уже лучше оказывается на Redmi. Note 13 Pro лучше снимает и портреты.
Вывод
В целом по основной камере всё же удачнее была модель Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Чаще всего этот смартфон делает фото немного лучше, чем Poco M6 Pro.