Смартфон Xiaomi до ₽30 тысяч: Poco M6 Pro против Redmi Note 13 Pro

В одном из выпусков на YouTube-канале Smart from China эксперт протестировал глобальные версии Xiaomi Poco M6 Pro и Redmi Note 13 Pro. Их продажа началась совсем недавно — 24 января 2024 года.

В комплекте с Redmi Note 13 Pro идёт зарядка на 67 Вт, кабель USB-C, чехол. На самом деле этот аппарат — «клон» Xiaomi Poco M6 Pro.

Существенное отличие «на бумаге» между ними лишь одно. И это разрешение основной камеры — 200 МП у Redmi Note 13 Pro, тогда как у Poco M6 Pro — 64 МП.

По остальным характеристикам разницы между Redmi Note 13 Pro и Poco M6 Pro нет вообще. Это видно даже по результатам тестирования в бенчмарках (см. изображения ниже).

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Но сильно ли друг от друга отличаются эти смартфоны по качеству камер? Даже без приближения заметно, что на Poco на фото с естественным освещением деталей больше и резкость выше. А вот в ночное время детализация уже лучше оказывается на Redmi. Note 13 Pro лучше снимает и портреты.

Вывод