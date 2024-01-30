Названы десять худших изобретений в мире

Названы худшие изобретения в мире. Сейчас у каждого в доме найдётся множество предметов, которые действительно упрощают жизнь. Но не все изобретения были такими удачными.

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Парашютное пальто. В 1912 году его создатель решил самостоятельно проверить, сработает ли его изобретение. Для этого он прыгнул в пальто с нижнего уровня Эйфелевой башни в Париже, Франция. К несчастью, конструкция оказалась провальной и Франц Райхельт разбился насмерть.

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Кофейные капсулы. Джон Сильван, который их придумал, жалеет, что вообще всё так вышло. Исследования показывают, что ежегодный глобальный след, производимый капсулами кофе, составляет более полумиллиона тонн. Самостоятельно дома вы переработать эти капсулы не сможете, а на свалке они будут разлагаться 500 лет.

Электрический трёхколёсный велосипед Sinclair C5. Его высота составляла всего 80 см, поэтому все остальные транспортные средства на дорогах были выше этого велосипеда. Помимо этого, у него была плохая автономность (запас хода - 32 км) и максимальная скорость равнялась 24 км/ч.

Всплывающая реклама. Изначально она создавалась для того, чтобы помогать пользователям, а не мешать. Придумал такие всплывающие окна Итан Цукерман.

Водородные дирижабли. Из-за катастрофы «Гинденбурга» 1937 года, в результате которой погибли 36 человек, дирижабли перестали быть популярными.

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Домашняя игровая консоль и контроллер SEGA Dreamcast. На бумаге всё было хорошо. Однако из-за отсутствия сторонних игр и выпуска всепобеждающей PlayStation 2 приставка потерпела неудачу.

Жевательная резинка. Один из основных её ингредиентов - это поливинилацетат. Он представляет собой разновидность пластика, который сложно удаляется при контакте с обувью и тротуарами. К счастью, начало появляться новое поколение жевательных резинок без этого пластика.

Формат Betamax. Он был гораздо лучше с точки зрения качества изображения по сравнению с конкурентом VHS. Но продавались такие кассеты плохо из-за внедрения VHS в кино для взрослых и из-за более высокой стоимости. Sony прекратила производство кассет Betamax только в 2016 году.

Пластиковые пакеты для переноски. Некоторые исследования показывают, что к 2050 году в море будет больше пластика, чем рыбы. Кроме того, разложение таких пакетов занимает столетия.