$89.61+0.0996.98-0.12
Войти в почту

Эрдоган: Турция планирует запустить свою ракету в космос

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует запустить свою ракету в космос. Об этом сообщает ТАСС.

Турция планирует запустить собственную ракету в космос
© Газета.Ru

По его словам, он надеется, что в ближайшие годы Турции удастся отправить в космос собственную ракету с астронавтами, которых подготовили в рамках специальных программ.

До этого председатель совета директоров компании Baykar Сельджук Байрактар заявил, что компания планирует в 2025 году запустить в космос собственный спутник.

По его словам, работа над космическим проектом продолжается уже полтора года, Baykar предвидит будущее и готовится к гонке за этим будущим сегодня.

Байрактар уточнил, что сейчас компания работает над низкоорбитальными командными спутниками и орбитальными транспортными средствами в области космических технологий. Ожидается, что это будет спутник, который обеспечит поддержку при разработке новшеств для глобальных навигационных систем и специальных коммуникационных приложений.

Наука и техника
Реджеп Эрдоган
Анкара
Турция
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости