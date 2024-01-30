Apple сняла короткометражный фильм на iPhone 15 Pro Max

Компания Apple опубликовала на своем официальном YouTube-канале короткометражный художественный фильм, полностью снятый на iPhone 15 Pro Max. На это обратило внимание издание Benzinga.

© YouTube/Apple

Картина получила название «Маленький чеснок». Она рассказывает о китайской девочке-подростке, которая недовольна своей внешностью и печалится из-за этого, но с возрастом преодолевает неуверенность в себе. Не последнюю роль в этом играют соцсети, отец и случайно приобретенная девушкой магическая способность менять свое лицо.

«Маленький чеснок» длится чуть больше 15 минут. Фильм снял голливудский режиссер Марк Уэбб, а главную роль в нем сыграла китайская звезда кино Фань Вэй. В создании сценария принял участие известный китайский писатель Пан Иран.

«Начните год Дракона с просмотра истории о молодой девушке, обладающей особой способностью менять форму. Вместе с режиссером Марком Уэббом компания Apple представляет вам эту очаровательную и трогательную историю о самопознании в стремлении к жизни в современном мире», – гласит описание к видео.