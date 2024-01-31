Может ли человек чувствовать влажность?

Человек способен ощущать капли дождя во время шторма или морскую воду, когда прыгает в море. Но могут ли наши тела по-настоящему «чувствовать» влагу на коже? Оказывается, ответ — нет, не могут. Портал livescience.com рассказал, почему.

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Технически, человеческое тело не имеет рецепторов, которые предназначены специально для обнаружения жидкостей. Вместо этого мы полагаемся на комбинацию других сенсоров, информирующих о влажности. За осязание отвечает сеть нейронов известная как соматосенсорная система: она включает в себя специализированные нейроны, отвечающие за передачу тактильной информации от кожи в мозг. Система позволяет нам распознавать объекты по прикосновению, а также различать разные текстуры и температуры.

При этом человек не имеет гигрорецепторов, при помощи которых другие животные, вроде тараканов и пчел, обнаруживают воду или изменения во влажности окружения. Мы просто делаем образованное предположение о присутствии воды за счет других факторов: визуальных раздражителей и тактильных ощущений. Например, мы видим гладкую струю воды, стекающую по нашим рукам над раковиной, и чувствуем капли воды на лице, когда идем в душ.