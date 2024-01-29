Три чумы в Риме связали с резкими похолоданиями

Международная группа исследователей выяснила, что самые крупные эпидемии, обрушившиеся на Рим, по времени совпадали с резкими похолоданиями. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Ученые изучили донные отложения из залива Таранто — он находится в северной части Ионического моря, на юге Апеннинского полуострова. Течения в тех местах проходят таким образом, что в Таранто попадают воды с севера Адриатического моря, куда, в свою очередь, впадает река По, пересекающая север полуострова. Слои отложений удалось соотнести с конкретными годами. Самые ранние относятся к 200 году до н.э., самые поздние — примерно к 600 году н.э.

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Исследователей интересовало, как менялся климат на полуострове с годами. Чтобы реконструировать температуру и количество осадков, они изучили остатки водорослей особой разновидности — динофлагелляты, которые сохранились в осадочных породах. Их жизненный цикл чувствителен к температуре и осадкам, а осенью они превращаются в цисты, сохраняясь в таком виде в окаменелостях. Изучая, какие — холодолюбивые или теплолюбивые — виды преобладают в слое, ученые могут выяснить, каким был год.

Эксперты определили несколько колебаний. Первое резкое похолодание произошло между 160 и 180 годами до н.э. — по времени он совпадает с Антониновой чумой. Заболевание было принесено войсками, вернувшимися после неудачной войны с Парфией. По мнению современных ученых, это могла быть оспа или мутантный штамм кори. На пике эпидемии в Риме умирали по две тысячи человек.

Новый холодный период наступил уже в 245-275 годах н.э. Он совпал с Киприановой чумой — она охватила Рим, Грецию, затронула Александрию и Карфаген. Ученые точно не знают, что вызвало пандемию. Они предполагают, что это могла быть корь, оспа или какая-то геморрагическая лихорадка.

Также экологические данные свидетельствуют о еще одном похолодании после 500 года нашей эры, совпадающем с позднеантичным малым ледниковым периодом. В 541 году произошла первая в истории вспышка бубонной чумы — Юстинианова чума, пандемия, затронувшая всю Европу, значительную часть Азии и север Африки.