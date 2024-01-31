Создано cинтетическое мясо на основе пшеничного белка

Синтетическое мясо из гипоаллергенного пшеничного белка – глютенина – создали ученые из Университета Тафтса в США. В ходе серии экспериментов им удалось получить продукт с реалистичной мясной структурой.

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Ученые опирались на исследования свойств глютенина, согласно которым пленка из этого белка служит подходящей основой для формирования клеток скелетных мышц коров. Однако, чтобы получить текстуру, аналогичную реальным тканям, мышечные клетки нужно было преобразовать в выровненные волокна. Кроме того, для воспроизведения состава традиционных мясных продуктов в экспериментальный образец потребовалось включить жир.

Для начала специалисты выделили глютенин из пшеничной клейковины. После этого на ребристые белковые подложки поместили мышечные клетки. Затем культуру в течение двух недель выдерживали в специальных условиях, добавляя на плоские пленки глютенина слой жировых клеток.

На второй неделе мышечные клетки образовали длинные параллельные пучки, повторяющие структуру волокон поперечнополосатых мышц животных. Жировые же клетки при этом создавали отложения липидов и коллагена. На последнем этапе ученые сложили выращенные слои и получили трехмерную культуру, напоминающую мясо.

В результате ученые пришли к выводу, что на растительном белке клетки способны расти не менее эффективно, чем на пленках из желатина, обычно используемых в этих целях. По словам исследователей, в ходе дальнейшей работы они планируют улучшить прикрепление клеток к пленкам из глютенина, пишет журнал ACS Biomaterials Science & Engineering.