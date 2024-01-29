$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

Путин подтвердил планы отправки в космос белорусской космонавтки

Женщина-космонавт из Белоруссии готовится к полету на Международную космическую станцию, заявил Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Его слова передает ТАСС.

Путин подтвердил планы отправки в космос белорусской космонавтки
© РИА Новости

Российский лидер подчеркнул, что мероприятие запланировано на весну текущего года. Уже ведется подготовка белорусского космонавта.

Пилотируемый корабль "Союз МС-25", на котором на МКС отправится представительница Белоруссии, запустят 21 марта. Корабль доставит на орбиту международный экипаж: космонавта "Роскосмоса" Олега Новицкого, участницу космического полета из Белоруссии Марину Василевскую и астронавта NASA Трейси Дайсона.

Василевская и Новицкий проведут короткий полет, после чего вернутся на Землю на "Союзе МС-24". В свою очередь, миссия астронавта NASA продлится до сентября 2024-го. После этого Дайсон вернется вместе с космонавтами РФ Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Наука и техника
Николай Чуб
Марина Василевская
Олег Кононенко
Олег Новицкий
Владимир Путин
Роскосмос
NASA
Беларусь