Путин подтвердил планы отправки в космос белорусской космонавтки

Женщина-космонавт из Белоруссии готовится к полету на Международную космическую станцию, заявил Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Его слова передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что мероприятие запланировано на весну текущего года. Уже ведется подготовка белорусского космонавта.

Пилотируемый корабль "Союз МС-25", на котором на МКС отправится представительница Белоруссии, запустят 21 марта. Корабль доставит на орбиту международный экипаж: космонавта "Роскосмоса" Олега Новицкого, участницу космического полета из Белоруссии Марину Василевскую и астронавта NASA Трейси Дайсона.