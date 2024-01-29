В Минцифры объяснили отключения 4G на северо-западе России

Временные отключения работы связи стандарта 4G в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях связаны с техническими мероприятиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития России Максута Шадаева.
«Это технические мероприятия», — заявил он.
Шадаев отметил, что на данный момент подобные отключения в других регионах пока не планируются, однако это «вполне возможно». Он добавил, что это были не учения.
Ранее РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке писало о том, что ночные отключения мобильного интернета LTE технологии 4G на территории Псковской, Новгородской и Ленинградской областей с 25 по 30 января могут быть частью мер по обеспечению безопасности. Отмечалось, отключение интернета нужно для обеспечения нормальной работы российских беспилотников, с помощью которых обеспечивается безопасность воздушного пространства. Также это связывалось с визитом высокопоставленных лиц в регион.
Власти регионов сообщали о том, что отключения 4G связаны с «проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования».