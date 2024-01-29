Представлен первый робот-каток для автономного ремонта дорог

Технологическая компания Robotiz3d совместно с учеными из Ливерпульского университета разработали и создали многофункционального робота для проведения ремонта дорог. Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

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Робот называется «Автономная система ремонта дорог» (ARRES). Представляет собой гусеничную самоходную платформу с катком спереди и футуристичным дизайном кузова. ARRES оборудован машинным зрением, которое обнаруживает выбоины на асфальте, а также комплексом различных механизмов для подачи асфальта и его утрамбовки.

Заплатки, оставляемые машиной, являются гидроизолированными и обладают повышенной износостойкостью. Участие человека при проведении подобных работ не требуется.