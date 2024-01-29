Ученые обещают особенное солнечное затмение в апреле
Ученые сообщают, что в этом году полное солнечное затмение придется на период высокой активности Солнца - самой сильной за последние двадцать лет. Солнечная активность подвержена 11-летним циклическим изменениям, в ходе которых магнитные полюса Солнца меняются местами. Этот цикл начинается с фазы минимальной активности, известной как солнечный минимум, достигает пика в середине - солнечного максимума, а затем снова спадает.
В текущем году Солнце приближается к пику своего активного цикла. Эксперты предполагают, что повышенная активность может привести к учащению солнечных вспышек и извержений на поверхности Солнца, что сделает предстоящее полное солнечное затмение более зрелищным. Во время затмения Луна закрывает солнечный диск, позволяя наблюдать за солнечной короной, которая обычно не видна из-за ослепительного света солнечного диска.
Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, одним из заметных явлений будет появление солнечного ветра - потока заряженных частиц, который постоянно испускается солнечной короной в космос со скоростью до 1 610 000 км/ч. Солнечный ветер играет роль в защите от космических лучей и может влиять на магнитосферу Земли, вызывая полярные сияния.
Магнитное поле Солнца характеризуется неравномерностью. В активных областях магнитное поле может быть в 1000 раз сильнее среднего. Эти области часто являются источником солнечных извержений, способных вызывать геомагнитные бури на Земле и провоцировать северное сияние. Активные регионы более распространены во время солнечного максимума, что позволяет лучше изучить магнитную структуру Солнца. Одно из наиболее захватывающих событий - это корональные массовые выбросы, когда из короны Солнца вырывается плазма вместе с магнитным полем.
В период солнечного максимума ученые фиксируют в среднем два-три корональных массовых выброса в день. Во время затмения наблюдатели смогут увидеть только короткий момент извержения, возможно, что-то, что движется или отделяется от Солнца. Полный процесс выброса длится более часа, но его можно воссоздать, собрав снимки, сделанные в разных точках полной фазы затмения. На основе анализа данных ученые могут предсказать, произойдет ли выброс примерно за неделю до затмения.
Исследователи отслеживают активные области на Солнце, откуда происходят выбросы, чтобы спрогнозировать уровень активности во время затмения. Еще одна увлекательная перспектива - возможность наблюдать северное сияние во время затмения. Если корональный массовый выброс произойдет за несколько дней до затмения и будет направлен на Землю, это может вызвать сильную геомагнитную бурю, позволяя наблюдателям в северных широтах увидеть сияние во время полного затмения.