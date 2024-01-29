Ученые обещают особенное солнечное затмение в апреле

Ученые сообщают, что в этом году полное солнечное затмение придется на период высокой активности Солнца - самой сильной за последние двадцать лет. Солнечная активность подвержена 11-летним циклическим изменениям, в ходе которых магнитные полюса Солнца меняются местами. Этот цикл начинается с фазы минимальной активности, известной как солнечный минимум, достигает пика в середине - солнечного максимума, а затем снова спадает.

В текущем году Солнце приближается к пику своего активного цикла. Эксперты предполагают, что повышенная активность может привести к учащению солнечных вспышек и извержений на поверхности Солнца, что сделает предстоящее полное солнечное затмение более зрелищным. Во время затмения Луна закрывает солнечный диск, позволяя наблюдать за солнечной короной, которая обычно не видна из-за ослепительного света солнечного диска.

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Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, одним из заметных явлений будет появление солнечного ветра - потока заряженных частиц, который постоянно испускается солнечной короной в космос со скоростью до 1 610 000 км/ч. Солнечный ветер играет роль в защите от космических лучей и может влиять на магнитосферу Земли, вызывая полярные сияния.

Магнитное поле Солнца характеризуется неравномерностью. В активных областях магнитное поле может быть в 1000 раз сильнее среднего. Эти области часто являются источником солнечных извержений, способных вызывать геомагнитные бури на Земле и провоцировать северное сияние. Активные регионы более распространены во время солнечного максимума, что позволяет лучше изучить магнитную структуру Солнца. Одно из наиболее захватывающих событий - это корональные массовые выбросы, когда из короны Солнца вырывается плазма вместе с магнитным полем.

В период солнечного максимума ученые фиксируют в среднем два-три корональных массовых выброса в день. Во время затмения наблюдатели смогут увидеть только короткий момент извержения, возможно, что-то, что движется или отделяется от Солнца. Полный процесс выброса длится более часа, но его можно воссоздать, собрав снимки, сделанные в разных точках полной фазы затмения. На основе анализа данных ученые могут предсказать, произойдет ли выброс примерно за неделю до затмения.