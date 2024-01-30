Продажи Apple Vision Pro сильно замедлились

Со дня открытия предзаказов Vision Pro, то есть с 19 января 2024 года, компания Apple продала более 200 тыс. устройств. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на источники.

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MacRumors считает, что новые данные говорят о сильном замедлении продаж новинки Apple. Дело в том, что только за первые три дня компания реализовала от 160 до 180 тыс. устройств, а за последнюю неделю эта цифра едва превысила 200 тыс.

На снижение продаж могло повлиять то, что Apple перестала продавать Vision Pro вскоре после старта предзаказа. Теперь все предоплаченные устройства покупателям придется забирать самостоятельно из Apple Store. К тому же сильно увеличился срок поставок Vision Pro по предзаказу: если в рознице новинка появится уже 2 февраля 2024 года, то некоторые покупатели по предоплате получат устройства только в марте.

Ожидается, что новую волну покупок запустит публикация обзоров Vision Pro от журналистов и блогеров, а также отзывы обычных покупателей. В американских СМИ обзоры начнут появляться уже вечером 30 января.