На горнолыжных курортах обнаружили токсичные химикаты

Ученые Института Джеймса Хаттона в Абердине (Шотландия) и Университета Граца в Австрии показали, что лыжники оставляют токсичные химические вещества — перфторалкильные и полифторалкильные соединения (ПФАС) — на горнолыжных склонах. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Environmental Science: Processes & Impacts.

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14 различных типов химикатов, обычно используемых в лыжном воске, были обнаружены в почве лыжных курортов в Австрийских Альпах в чрезвычайно высоких концентрациях. Эти вещества относят к вечным химикатам, то есть они могут накапливаться и распространяться в окружающей среде, включая грунтовые воды.

Хотя ряд международных организаций по лыжному спорту запретили использование лыжных смазок, содержащих ПФАС, на международных соревнованиях этот запрет начал действовать лишь недавно, поскольку на разработку подходящих методов тестирования потребовалось время.