Российский аппарат ИВЛ выдержал заморозку до -60°C

Российский аппарат ИВЛ «Авента-М» выдержал заморозку до -60°C и короткое замыкание. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ростеха».

«Аппараты искусственной вентиляции легких линейки «Авента» производит наш концерн КРЭТ, а точнее – Уральский приборостроительный завод. Это оборудование замещает импортные аналоги и работает во многих российских клиниках», — рассказали в корпорации.

Результаты краш-теста аппарата ИВЛ прокомментировал заведующий отделением реаниматологии и анестезиологии ГКБ №36 г. Екатеринбург Павел Болтаев. Он сообщил, что количество осложнений после вентиляции легких при использовании российских и импортных аппаратов ИВЛ одинаково, что демонстрирует их равную эффективность в работе.