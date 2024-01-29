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Российский аппарат ИВЛ выдержал заморозку до -60°C и короткое замыкание

Российский аппарат ИВЛ «Авента-М» выдержал заморозку до -60°C и короткое замыкание. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ростеха».

Российский аппарат ИВЛ выдержал заморозку до -60°C
© РИА Новости

«Аппараты искусственной вентиляции легких линейки «Авента» производит наш концерн КРЭТ, а точнее – Уральский приборостроительный завод. Это оборудование замещает импортные аналоги и работает во многих российских клиниках», — рассказали в корпорации.

Результаты краш-теста аппарата ИВЛ прокомментировал заведующий отделением реаниматологии и анестезиологии ГКБ №36 г. Екатеринбург Павел Болтаев. Он сообщил, что количество осложнений после вентиляции легких при использовании российских и импортных аппаратов ИВЛ одинаково, что демонстрирует их равную эффективность в работе.

По словам врача, используемые приборы, произведенные лидерами рынка — США и Германией — массово выходили из строя после поступления в больницу из-за скачков напряжения в первый год работы, после чего были направлены на гарантийный ремонт. При этом российский аппарат короткое замыкание выдержал.

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