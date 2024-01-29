Популярность Telegram Premium привела пользователей в руки мошенников

Число мошенничеств с подпиской Telegram Premium выросло в России за год более чем в два раза. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов в области информационной безопасности.

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По словам главы департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, в январе 2024 года действовал 21 фишинговый домен, якобы связанный с подпиской. При этом январе 2023 года их было всего девять.

Нередко пользователям сообщается, что они якобы получили бесплатную подписку, которую нужно успеть забрать до окончания акции. Везунчика просят ввести номер, на который якобы придет код для подтверждения выигрыша.