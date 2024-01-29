Врач назвала лучший возраст для обучения

Обучение дается лучше всего в возрасте от 17 до 20 лет, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что в этот период наиболее активно работает структура мозга, которая задействована в процессе обучения, закреплении знаний и формировании пунктуальности.

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«В это время у людей наиболее активно работает стриатум, или полосатое тело, — особая структура мозга, которая задействована в процессе обучения, закреплении полученных навыков, формировании пунктуальности, консолидации памяти», — пояснила врач.

Кроме того, студенты учатся взаимодействовать с другими людьми, распределять время для отдыха и работы. При решении получать высшее образование в другом городе или стране может потребоваться адаптация к новым климатическим условиям. Демьяновская пояснила, что все это дается лучше в молодом возрасте, когда психика более гибкая и адаптивная.

Невролог отметила, что после 50 лет способности к обучения снижаются. На это влияют внешние факторы, такие как стрессы или курение, а также сопутствующие заболевания. Врач советует время от времени выполнять непривычные для мозга задачи, чтобы поддерживать нейронные связи и формировать новые контакты между нервными клетками головного мозга.