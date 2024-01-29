Пользователей Windows предупредили о новом «трояне»

В репозитории Python Package Index (PyPI) нашлась очередная порция вредоносных пакетов, доставляющих на Windows-компьютеры вредоносную программу WhiteSnake. Задача «белой змеи» — вытащить конфиденциальные данные жертвы.

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Пакеты, которых стоит остерегаться, имеют следующие имена: nigpal, figflix, telerer, seGMM, fbdebug, sGMM, myGens, NewGends и TestLibs111. Их загрузил злоумышленник с ником WS.

«В упомянутых пакетах можно найти зашифрованный Base64 исходный код Python-скриптов. Он располагается в файлах setup.py. В зависимости от версии операционной системы конечный пейлоад устанавливается после инсталляции Python-пакетов», — пишет в отчёте команда Fortinet FortiGuard Labs.

Если на целевом компьютере установлена Windows, жертва получает в систему вредонос WhiteSnake. Пользователям Linux достаётся скрипт на Python, собирающий конфиденциальную информацию.

В феврале прошлого года мы писали про WhiteSnake, который может атаковать как Windows, так и Linux. Тем не менее функциональность трояна в *nix-системах ограничена.

Летом прошлого года киберпреступники рассылали WhiteSnake российским компаниям от лица Роскомнадзора.

«Белая змея» может вытаскивать данные из браузеров, криптовалютных кошельков и популярных приложений: WinSCP, CoreFTP, Windscribe, Filezilla, AzireVPN, Snowflake, Steam, Discord, Signal и Telegram.