Ученые определили черты лиц богатых и бедных людей

Ученые из Университета Глазго узнали, какие черты лица позволяют человеку выглядеть богаче в глазах других.

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Они провели исследование и сравнили черты лица бедных и богатых людей. Выяснилось, что человек с более узким и дружелюбным лицом чаще воспринимается богачом, нежели обладатель полных черт лица.

Ученые пояснили, что речь идет о ярких внешних характеристиках, высоком лбе и приподнятых бровях. Такие черты больше вызывают доверие у окружающих людей, говорится в материале Daily Mail.

«Наше исследование демонстрирует, как определенные черты лица играют ключевую роль в составлении представлений о социальном классе с соответствующими стереотипами», – подчеркнули специалисты.