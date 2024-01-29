Apple показала новый рекламный ролик шлема Vision Pro

Накануне Apple опубликовала свежий видеоролик, демонстрирующий уникальные возможности своего фирменного шлема смешанной реальности — Apple Vision Pro.

© Apple

Свежий рекламный ролик, названный «Hello», является частью активной рекламной кампании, направленной на привлечение внимания публики к «революционному» продукту бренда, запуск которого запланирован на 2 февраля.

В рекламе подчеркивается основной функционал гарнитуры Vision Pro и операционной системы visionOS.

Особое внимание уделяется иммерсивному взаимодействию с реальностью и виртуальным миром, позволяющему пользователям одновременно работать и заниматься домашними делами, управляя интерфейсом с помощью простых жестов.

Кроме того, шлем Vision Pro может использоваться и в развлекательных целях, например, для просмотра фильмов в режиме кинотеатра.