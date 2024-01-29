Китайские ученые впервые клонировали тибетских коров

Ученые в Китае впервые в истории клонировали тибетских коров, которые находятся под угрозой исчезновения.

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Клонирование двух видов коров, обитающих на Тибетском нагорье, специалисты осуществили с помощью переноса ядер соматических клеток.

По словам научного сотрудника Исследовательского института животноводства и ветеринарии Китайской академии сельскохозяйственных наук Юй Давэя, ученые собрали ушную ткань двух видов тибетских коров, а после чего в лаборатории создали линию фибробластов, затем получили эмбрионы клонов с помощью технологии переноса ядер соматических клеток.

Клонированные эмбрионы были перенесены в суррогатных коров и после полного срока беременности получилось восемь клонированных коров, сообщило понедельник правительство Тибетского автономного района.

Юй Давэй также рассказал, что в будущем ученые будут сочетать технологии клонирования с традиционными технологиями разведения скота с целью создать совершенную генетическую систему и усовершенствовать систему защиты и использования ресурсов.