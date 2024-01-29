Эксперт Шутов назвал ряд признаков прослушки смартфона

Преподаватель кафедры защита информации РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что о прослушивании смартфона могут свидетельствовать несколько достоверных признаков. Об этом он рассказал в интервью агентству "Прайм".

По словам эксперта, признаками возможного прослушивания устройства являются постоянный нагрев или быстрая разрядка батареи смартфона, часто появляющиеся системные сообщения об ошибках, сбои, отказы и самопроизвольные перезагрузки, а также самозапуск приложения с персональными данными. Кроме того, подозрения должны вызвать помехи и странные шумы, возникающие во время разговора. Шутов подчеркнул, что самым эффективным способом проверки смартфона на наличие программ-шпионов является использование антивирусных программ.

Поэтому всегда нужно внимательно следить за сообщениями от антивируса. Кроме того, следует тщательно изучить список установленных на смартфоне приложений. Обнаруженные чужие программы следует удалить. Еще более эффективный вариантом является сброс настроек смартфона до заводских и переустановление софта. Ранее сообщалось, что россиянам не стоит спешить с установкой на смартфон приложения для определения номера с целью вычисления потенциального спама и мошенников, так как некоторые из них могут быть опасны для личных данных владельца гаджета.