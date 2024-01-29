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JAXA восстановило работу первого лунного модуля SLIM

Японское аэрокосмическое агентство JAXA сообщило, что ему удалось восстановить работу первого японского лунного модуля SLIM.

JAXA восстановило работу первого лунного модуля SLIM
© JAXA

Информация об этом появилась в соцсети Х на странице агентства.

«Вчера вечером нам успешно удалось установить связь со SLIM и возобновить работу», — говорится в сообщении.

Ранее Япония посадила на Луну свой первый исследовательский модуль.

Позже сообщалось, что японский лунный модуль испытывает трудности с генерацией солнечной энергии.

Наука и техника