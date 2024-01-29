JAXA восстановило работу первого лунного модуля SLIM
Японское аэрокосмическое агентство JAXA сообщило, что ему удалось восстановить работу первого японского лунного модуля SLIM.
Информация об этом появилась в соцсети Х на странице агентства.
«Вчера вечером нам успешно удалось установить связь со SLIM и возобновить работу», — говорится в сообщении.
Ранее Япония посадила на Луну свой первый исследовательский модуль.
Позже сообщалось, что японский лунный модуль испытывает трудности с генерацией солнечной энергии.