Ученые заметили странную деталь во вращении Млечного Пути

Новое исследование, проведенное физиками Массачусетского технологического института, указывает на то, что гравитационный центр Млечного Пути может иметь меньшую массу, чем считалось ранее, что ставит под сомнение наши представления о темной материи.

Исследователи проанализировали данные приборов Gaia и APOGEE, чтобы отследить скорость вращения звезд в галактике. Они обнаружили, что внешние звезды вращаются немного медленнее, чем ожидалось, что указывает на более легкое галактическое ядро. Это открытие противоречит предыдущим наблюдениям, которые указывают на присутствие темной материи — гипотетического вещества, составляющего около 85% материи во Вселенной. Считается, что темная материя состоит из частиц, которые не взаимодействуют со светом, что делает их невидимыми для телескопов.