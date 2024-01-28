Блогер призвал заблокировать YouTube в России

Российский техноблогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», призвал заблокировать YouTube в России. Об этом он заявил на заседании Общественной палаты страны, сообщает паблик «ВПШ».

Отмечается, что мероприятие прошло еще 24 января. Васильев, в прошлом ведущий «Соловьев Live», обвинил YouTube в поддержке оппозиционных блогеров.

«У меня удалили семь каналов [на YouTube], удалили [режиссера Никиту] Михалкова недавно, по сути удаляют абсолютно всех», — отметил он в ролике, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Васильев также призвал наказать российские компании, которые «выделяют многомиллионное финансирование» критически настроенным к власти блогерам. Он уверен, что единственным решением является полная блокировка YouTube в России.

«По сути неблокировка YouTube — это согласие с поджогом военкоматов и со всем остальным. Простите, что говорю жестко, но это правда», — заключил Васильев.