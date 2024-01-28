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Политолог назвал реконструкцию станции «Восток» важным фактором развития науки

Президент России Владимир Путин определил развитие науки, и, в том числе, полярных исследований, в качестве одного из важнейших приоритетов, определяющих будущее страны. Об этом заявил политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

Политолог: Россия подтверждает статус лидирующей полярной державы
© РИА Новости

Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры на легендарной антарктической станции «Восток» становится важным фактором реализации заданного вектора.

«Очевидно, что новый зимовочный комплекс на станции «Восток» серьезно повысит уровень и качество антарктических исследований. Напомним, что на станции ведутся работы по исследованию климата и магнитного поля Земли, метеорологические, геофизические, гляциологические (по исследованию природного льда) наблюдения, изучаются свойства материалов в условиях низких температур», — добавил эксперт.

По его мнению, эти исследования имеют не только огромную научную ценность, но, с учетом ведущихся дискуссий по климатическим проблемам, еще и важное политическое значение.

«Далеко не каждая страна способна довести до конца столь сложный инфраструктурный проект, как реконструкция станции «Восток», в экстремальных условиях Антарктиды. Россия продолжает закреплять за собой передовые рубежи в сфере антарктических исследований и подтверждает статус лидирующей полярной державы, которая ставит перед собой амбициозные задачи и достигает поставленной цели. Это имеет огромное значение не только с позиций сегодняшнего дня, но и для будущих поколений», — отметил Рудаков.

Ранее сообщалось, что 28 января президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в запуске нового зимовочного комплекса (НЗК) станции «Восток» в Антарктиде. На связь с главами государств вышли начальник Российской антарктической экспедиции Павел Лунев, начальник станции «Восток» Захар Акулов и другие специалисты.

По мнению Путина, новый зимовочный комплекс станции «Восток» станет открытой площадкой для ученых из разных стран, а также упрочит научные связи России и Белоруссии.

Наука и техника
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