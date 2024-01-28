Политолог: Россия подтверждает статус лидирующей полярной державы

«Далеко не каждая страна способна довести до конца столь сложный инфраструктурный проект, как реконструкция станции «Восток», в экстремальных условиях Антарктиды. Россия продолжает закреплять за собой передовые рубежи в сфере антарктических исследований и подтверждает статус лидирующей полярной державы, которая ставит перед собой амбициозные задачи и достигает поставленной цели. Это имеет огромное значение не только с позиций сегодняшнего дня, но и для будущих поколений», — отметил Рудаков.