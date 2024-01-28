Глава Минприроды: у Земли впереди 10 тыс. лет теплого периода

Земля находится посередине межледникового периода, рассказал глава Минприроды РФ Александр Козлов. Он добавил, что впереди у планеты еще примерно 10 тыс. лет относительно теплого климата, пишет ТАСС.

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По данным агентства, министр заявил о состоянии планеты в воскресенье, 28 января, на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса круглогодичной станции «Восток» в Антарктиде.

Козлов уточнил, что Земля находится в межледниковом периоде, что длится 20 тыс. лет. Он добавил, что 10 тыс. лет уже прошло, осталось еще 10 тыс. лет тепла.

По его словам, ученые пришли к таким выводам на основе данных, полученных на станции.