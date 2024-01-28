Apple лишилась ключевого топ-менеджера
Уволился глава подразделения по разработке устройств для «умного» дома Ди Джей Новотни.
Он проработал в компании более 25 лет, участвовал в создании нескольких поколений iPhone, iPad, а также помогал вывести на рынок Apple Watch.
О своём уходе Новотни объявил коллегам.
«Отличные продукты — это то, что мы делаем лучше всего. И мне очень повезло, что я был частью стольких замечательных команд», — сказал он.
По данным Bloomberg, Новотни перейдёт в Rivian, которая занимается производством электрических внедорожников и пикапов. Там он займёт должность вице-президента по автомобильным программам.
Ранее стало известно об уходе из Apple вице-президента Танга Тана, который курировал разработку дизайна продукции. Он покинет компанию в феврале этого года.