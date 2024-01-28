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Apple лишилась ключевого топ-менеджера

Уволился глава подразделения по разработке устройств для «умного» дома Ди Джей Новотни.

Apple лишилась ключевого топ-менеджера
© ТАСС

Он проработал в компании более 25 лет, участвовал в создании нескольких поколений iPhone, iPad, а также помогал вывести на рынок Apple Watch.

О своём уходе Новотни объявил коллегам.

«Отличные продукты — это то, что мы делаем лучше всего. И мне очень повезло, что я был частью стольких замечательных команд», — сказал он.

По данным Bloomberg, Новотни перейдёт в Rivian, которая занимается производством электрических внедорожников и пикапов. Там он займёт должность вице-президента по автомобильным программам.

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Ранее стало известно об уходе из Apple вице-президента Танга Тана, который курировал разработку дизайна продукции. Он покинет компанию в феврале этого года.

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