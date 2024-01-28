Как маркировка смартфонов и компьютеров скажется на их стоимости

Минпромторг планирует ввести маркировку ноутбуков, смартфонов, планшетов и печатных плат уже в этом году в качестве эксперимента. «Вечерняя Москва» узнала, как такая мера отразится на рынке и стоимости продукции.

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Эксперимент планируется провести с 29 февраля 2024 года по 30 апреля 2025-го. Цель начального этапа — маркировка готовых изделий и самих плат.

Затем к эксперименту хотят подключить моноблоки и мониторы. Участие в нем добровольное — уже несколько крупных компаний заявили о присоединении к проекту. Главная задача — позволить потребителям получать только оригинальную технику и не дать недобросовестным производителям возможности выдавать китайские компоненты за компоненты собственного производства.

— О необходимости проведения такого эксперимента речь идет уже несколько лет. Из-за санкций увеличилось число контрафактной электронной продукции, так как многое поставляется параллельным импортом.

Это подстегнет производителей более ответственно относиться к производству конечного продукта, — отметил аналитик Даниил Кашин.

Теперь идут споры о том, повлияет ли эта мера на стоимость изделий в будущем. Согласно заявлениям оператора «Честный знак», участие в эксперименте и расходы на маркировку техники они берут на себя.

— Пока нет однозначного ответа на то, как повысится цена. Я предполагаю, что повышение будет в пределах 5 процентов, как это было ранее с другими категориями товаров. Делать выводы рано, надо смотреть на конечные результаты эксперимента, — заключил эксперт.