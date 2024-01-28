Samsung заменила ИИ Google в китайских Galaxy S24

По сообщениям, Samsung заменила искусственный интеллект Gemini от Google на чатбота Ernie от Baidu, чтобы обеспечить работу функций Galaxy S24 с поддержкой искусственного интеллекта в Китае. Этот шаг, скорее всего, связан с ограниченностью операций Google в Китае и желанием компании соответствовать местным нормам.

Ernie от Baidu — это большая языковая модель, способная понимать и генерировать текст на человеческом языке. Ожидается, что на смартфонах она будет обладать теми же возможностями, что и Gemini AI, включая перевод, обобщение и транскрипцию.

Переход на Ernie от Baidu — значительный шаг для Samsung, которая традиционно полагалась на технологии ИИ от Google. Однако это необходимый шаг для компании, чтобы сохранить конкурентное преимущество на китайском рынке.