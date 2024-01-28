Mozilla осудила новые правила Apple в отношении браузеров

Mozilla выразила разочарование новыми правилами Apple в отношении браузеров, которые ограничивают использование API BrowserEngineKit приложениями, предназначенными для стран ЕС. Компания утверждает, что это вынудит ее создавать и поддерживать две отдельные реализации браузера — одну для ЕС и одну для остального мира.

«Предложения Apple не дают потребителям возможности выбора, делая для других максимально болезненным процесс создания конкурентоспособных альтернатив Safari», — заявил Дамиано ДеМонте, представитель Mozilla.

«Это еще один пример того, как Apple создает барьеры для предотвращения настоящей конкуренции браузеров на iOS».

Новые правила Apple являются частью ответных мер на Закон о цифровых рынках (DMA), новый закон ЕС, направленный на повышение конкуренции в технологической отрасли. Согласно DMA, Apple должна разрешить разработчикам использовать собственные платежные системы для покупок в приложениях, а не принуждать их к использованию платежной системы App Store.