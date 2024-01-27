Гендиректор Microsoft раскритиковал сгенерированные ИИ порнофото Тейлор Свифт

Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft, выразил обеспокоенность распространением сгенерированных ИИ сексуально откровенных дипфейк-изображений Тейлор Свифт, назвав их «тревожными и ужасными». В интервью телеканалу NBC Nightly News Наделла признал необходимость принятия оперативных мер, но не предложил конкретных решений.

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Наделла подчеркнул, что необходимо создать комплексные ограждения вокруг технологий, обеспечивающие создание более безопасного контента. При этом он отметил, что важнейшими элементами регулирования использования технологий являются более широкое сближение норм в обществе и сотрудничество между законом, правоохранительными органами и технологическими платформами.