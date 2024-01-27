Ученые нашли отличия во внешности богатых и бедных людей

Люди с узкими и «теплыми» лицами считаются более богатыми, чем широколицые с «холодными» чертами. К такому выводу пришли ученые Университета Глазго, пишет New York Post.

«Вам, возможно, говорили, что у вас невозмутимое лицо, «покерфейс», но может у вас еще и денежное лицо, «манифейс»? – задается вопросом газета.

Новое исследование провели ученые Университета Глазго. Они выяснили, что заставляет людей считать, что перед ними богатый человек.

В исследовании участвовали «белые лица западных культур».

Результаты были опубликованы в журнале экспериментальной психологии APA. Они показали, что люди с более узкими лицами, улыбающимися приподнятыми ртами, приподнятыми бровями, близко расположенными глазами и светлой, «теплой» кожей выглядят богаче.

Опрошенные также ассоциировали такие черты лица с надежностью, компетентностью и теплотой.

Люди с более широкими, короткими и плоскими лицами, а также опущенными ртами и «более прохладным цветом лица» считались «ниже классом», менее заслуживающими доверия и некомпетентными.

Издание отмечает, что два американских миллиардера — Марк Цукерберг и Джефф Безос — могут служить доказательством. У Цукерберга узкое лицо, а у Безоса теплый румяный цвет лица.