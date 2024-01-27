Воссоздан костюм жившего десятки тысяч лет назад денисовского человека
Ученые Алтайского государственного университета реконструировали костюм денисовского человека - вымершего подвида доисторических людей. Работы производились на основании анализа археологических экспонатов и других визуальных источников.
Автором проекта выступила кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусств института гуманитарных наук АлтГУ Елена Русакович.
В реконструкции также приняли участие ведущий художник института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук Анастасия Абдульманова, доктор географических наук Александр Дунец и кандидат искусствоведения Ирина Черняева.
Реконструированный образ Денисовского человека - это эко-вариант костюма, все элементы которого воссозданы из современных искусственных материалов, заменяющих настоящую кожу и мех, но визуально не отличающихся от них.
В результате, костюм доисторического человека состоит из основного платья, а также волчьей шкуры. На ногах - шнурованная обувь, а головной убор украшен бусинами, ракушками и перьями. Нарукавники также со шнуровкой.
Справка
Денисовский человек (Homo sapiens denisova) - вымерший подвид людей. Назван по фрагментарному материалу (зубам и костям) из Денисовой пещеры в Солонешенском районе Алтайского края, а также нижней челюсти, найденной в 1980 году в Китае, на Тибетском плато. Денисовский человек жил в Денисовой пещере от 200 тысяч лет назад до 73 тысяч лет назад.