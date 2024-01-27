В небе над Норильском заметили метеор

В небе над Норильском камера видеорегистратора зафиксировала полет метеора, рассказал ведущий научный сотрудник красноярского Института физики имени Киренского Сергей Карпов.

Ранее в соцсетях получил широкое распространение ролик, на кадрах которого в небе появляется вспышка яркого света, а затем, через несколько секунд, гаснет.

Ученый отметил, что явление, которое наблюдали жители региона, «называется яркий метеор, или, другими словами, болид». Карпов отметил, что оно порождается входом в атмосферу космического камня размером несколько десятков сантиметров.

По его данным, космическое тело сгорело в атмосфере на большой высоте.