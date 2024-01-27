Ученые поставили точку в истории о мумиях инопланетян из Перу
Специалисты из Национального института судебной медицины и криминалистики Перу опубликовали отчет по делу о необычных мумиях из пустыни Наска, поставив точку в этой истории.
В парламенте Мексики ранее прошло несколько заседаний, на которых местный уфолог Хайме Мауссан представил две мумии из Перу, которые якобы могут принадлежать инопланетянам.
Мумии представляют собой останки существ маленького роста, с большими головами, трехпалыми конечностями и без зубов.
Мауссан приводил мнение антропологов, которые объявили останки подлинными, но не подтвердили внеземное происхождение существ. Однако уже тогда научное сообщество раскритиковало уфолога. Звучали мнения, что это ловкий трюк, а образцы были модифицированы с использованием костей животных и человека.
Как показало исследование, мумии имеют вполне земное происхождение. Так, голова одного из "пришельцев" соответствует черепу ламы или альпаки, а кости позаимствованы у птиц. У другого образца было шарообразное утолщение в области живота, напоминающее беременность, - оно оказалось простым камнем.
Кроме того, были обнаружены признаки криминала. Оказалось, что костные останки относятся к доиспанскому периоду, было возбуждено уголовное дело об их незаконном вывозе.