Компания Безоса получила от Пентагона $17 млн на новую ракету

Космические силы США выделили Blue Origin, компании владельца Amazon Джеффа Безоса, дополнительное финансирование на исследования, необходимые для разработки ракеты-носителя New Glenn.

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Второй раунд финансирования состоялся 23 января, выделенная сумма — $17 млн, первые $935 тысяч были выделены 18 декабря 2023 года. Деньги пойдут на интеграцию ракеты в третью фазу космической программы National Security Space Launch (NSSL).

Специалисты Blue Origin должны рассчитать параметры траектории полёта ракеты и конструкции ракетного обтекателя, а также продумать инфраструктуру стартовой площадки для носителя.