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В работе Microsoft Teams в США произошел сбой

Проблемы в работе корпоративной платформы Microsoft Teams наблюдаются в США. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В работе Microsoft Teams в США произошел сбой
© Microsoft

По его сведениям, большая часть сообщивших о проблемах пользователей испытывает трудности с работой приложения (65%).

Второй по распространенности ошибкой указывается соединение с сервером (28%), еще 7% заявили о неполадках в работе сайта.

Проблемы наблюдаются также при попытке воспользоваться сервисом для установки программ Microsoft Store.

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