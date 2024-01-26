Обновлены правила оказания услуг мобильной связи
Мобильные операторы с 1 сентября 2024 года смогут разорвать договор с абонентом, если он не пользуется связью 90 дней. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает «Российская газета».
Обновленные правила для оказания услуг телефонной связи дают абонентам право разорвать договор с оператором в любой момент при условии оплаты предоставленных ему услуг. При этом в случае если не использовать связь 90 дней договор также может быть расторгнут, но уже со стороны оператора. Также абоненты смогут менять оператора с сохранением своего номера через интернет, используя при необходимости электронную подпись.
Нововведением для операторов стала возможность уведомления абонентов об изменении договора и подключении дополнительных услуг несколькими способами, в том числе с помощью голосовых вызовов. Кроме того они смогут отказать в начале обслуживания SIM-карты, приобретенной организацией для своего сотрудника, если данные о нем не будут предоставлены или окажутся недостоверными.