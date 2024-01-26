Многоклеточность у растений появилась более 800 миллионов лет назад

Исследователи изучили геном клебсормидиофициевых зеленых водорослей. Оказалось, что их последний общий предок с другими стрептофитами — наземными растениями и водорослями — жил более 800 млн лет назад и уже тогда был многоклеточным. Следовательно, многоклеточность у растений точно появилась более 800 млн лет назад. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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Клебсормидиофициевые зеленые водоросли относятся к харовым многоклеточным организмам. Эти растения небольшого размера — до 0,5 метров — известны своей способностью колонизировать места по всему миру. Они приспосабливаются к любым условиям, могут жить в болотах, песчаных дюнах и на стенах городских зданий.

Немецкие ученые решили создать глобальную карту распространения этих водорослей. Для этого они взяли пробы с мест обитания Klebsormidiophyceae — начиная от берегов озер и рек и заканчивая корой деревьев, фасадами зданий и песчаными дюнами. Исследователи собрали генетические данные из 24 популяций с разных континентов. Затем они установили последовательность 24 новых наборов РНК и объединили их с 14 ранее известными ДНК и РНК. Ученые провели анализ по «молекулярным часам»: определили скорость мутаций биомолекул и по этим данным установили период, когда семейство Klebsormidiophyceae и его шесть разных родов отделилось от других групп организмов.