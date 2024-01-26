Индия и Франция договорились развивать партнерство в освоении космоса

Индия и Франция готовы развивать партнерство в освоении космоса в том числе в интересах обороны. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Лидеры двух стран приветствуют Стратегический космический диалог, начавшийся в июне 2023 года для развития <...> всех аспектов космического сотрудничества", - говорится в совместном заявлении.

В рамках визита были подписаны: Письмо о намерениях между Министерством обороны, правительством Индии и Министерством вооруженных сил Франции об оборонном космическом партнерстве и Меморандум о взаимопонимании между индийской NewSpace India Limited и французской Arianespace, который предусматривает создание долгосрочного партнерства в области запуска спутников.