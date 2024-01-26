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В Марокко нашли самые древние в Северной Африке и Южном Средиземноморье человеческие следы

Международная группа исследователей из Франции, Марокко и Испании обнаружила в северном марокканском городе Лараш самые древние в Северной Африке и Южном Средиземноморье человеческие следы. Поиски велись под руководством ученого Мунсефа Седрати из французского Университета Южной Бретани, сообщает информационное агентство Магриб Араб Пресс (МАП).

Найдены самые древние в Северной Африке человеческие следы
© Wikipedia

По его данным, 85 следов, принадлежащих виду Homo sapiens (человек разумный) и появившихся около 100 тыс. лет назад, были найдены на каменистом пляже в Лараше. Они, согласно выводам ученых, принадлежат пяти Homo sapiens - детям, подросткам и взрослым.

Следы направлены в основном в сторону океана и, по версии исследователей, были оставлены в момент поиска древними людьми подводных ресурсов.

Как отмечает Седрати, находка в Лараше представляет собой одно из крупнейших и лучше всего сохранившихся в мире мест следов эпохи позднего плейстоцена (126 000 - 11 700 лет до н. э.) и единственное задокументированное место в Северной Африке и Южном Средиземноморье.

Наука и техника