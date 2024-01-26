Найдены самые древние в Северной Африке человеческие следы

Международная группа исследователей из Франции, Марокко и Испании обнаружила в северном марокканском городе Лараш самые древние в Северной Африке и Южном Средиземноморье человеческие следы. Поиски велись под руководством ученого Мунсефа Седрати из французского Университета Южной Бретани, сообщает информационное агентство Магриб Араб Пресс (МАП).

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По его данным, 85 следов, принадлежащих виду Homo sapiens (человек разумный) и появившихся около 100 тыс. лет назад, были найдены на каменистом пляже в Лараше. Они, согласно выводам ученых, принадлежат пяти Homo sapiens - детям, подросткам и взрослым.

Следы направлены в основном в сторону океана и, по версии исследователей, были оставлены в момент поиска древними людьми подводных ресурсов.