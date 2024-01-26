Путин рассказал, когда заложат атомный ледокол «Сталинград»
Атомный ледокол «Сталинград» заложат в России в 2025 году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».
Сегодня, 26 января, состоялась церемония старта строительства атомного ледокола «Ленинград» на верфи «Балтийского завода».
«В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол такого же класса. И назовем его "Сталинград"», — сказал во время мероприятия Путин.
Он отметил, что российский ледокольный флот является самым большим в мире и уникальным.
Помимо Путина в церемонии старта строительства ледокола «Ленинград» приняли участие глава Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и директор Росатома Алексей Лихачев.
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