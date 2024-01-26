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Путин рассказал, когда заложат атомный ледокол «Сталинград»

Атомный ледокол «Сталинград» заложат в России в 2025 году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».

Путин рассказал, когда заложат атомный ледокол «Сталинград»
© РИА Новости

Сегодня, 26 января, состоялась церемония старта строительства атомного ледокола «Ленинград» на верфи «Балтийского завода».

«В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол такого же класса. И назовем его "Сталинград"», — сказал во время мероприятия Путин.

Он отметил, что российский ледокольный флот является самым большим в мире и уникальным.

Помимо Путина в церемонии старта строительства ледокола «Ленинград» приняли участие глава Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и директор Росатома Алексей Лихачев.

Наука и техника
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