Космический корабль "Юнона" заметил признаки активности на Европе

Исследовательская миссия "Юнона" обнаружила интригующую область на поверхности Европы, ледяного спутника Юпитера. Полученные с орбиты снимки указывают на потенциальные признаки активности.

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Как сообщает Space.com, заинтриговавшие ученых снимки были сделаны в 2022 году, когда космический корабль "Юнона" совершил свой наиболее близкий облет Европы. Изучение изображений и позволило обнаружить потенциальные признаки поверхностной активности.

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Для получения снимков с высоким разрешением была использована камера SRU, установленная на борту космического корабля. Она позволяет получать изображение в те моменты, когда Европа освещена прямым солнечным светом или светом, отраженным от Юпитера. На изученном в рамках нового исследования изображении запечатлен участок ледяной поверхности причудливой формы размером 37 на 67 километров.

Как пишут исследователи, визуально он похож на утконоса, поскольку у него имеется "тело" на севере и "клюв" на юге. Эти области соединяет некое покрытое трещинами образование, напоминающее шею. Кстати, на "шее" замечены крупные ледяные глыбы размером около одного километра каждая, которые отбрасывают гигантские тени.

Признаки текущей активности ученые заметили, сравнив новые снимки с изображениями, полученными космическим кораблем "Галилео", который обследовал Юпитер в период с 1995 по 2003 год. Сопоставление снимков позволило установить, что за 20 прошедших лет причудливый "утконос" визуально изменился. Ученые обратили они внимание на то, что на снимках 2022 года видны темные пятна, которых не было на более ранних изображениях. Эти пятна, по их мнению, могут быть связаны со шлейфами - гейзерами, извергающими воду, находящуюся подо льдом.