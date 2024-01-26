Разработанный Китаем и Францией спутник запустят в июне

Китайско-французский астрономический спутник SVOM (Space-based Multiband Variable Objects Monitor), разработанный совместными усилиями, планируется запустить в июне этого года, пишет IT Home ссылаясь на CCTV News.

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Разработка спутника и его экологические испытания завершены, а ученые из Китая и Франции провели заводскую проверку. После запуска SVOM займется обнаружением гамма-всплесков во Вселенной, изучением космической эволюции и исследованием темной материи.

На борту спутника находятся четыре научных прибора, два из которых разработаны французами, а два — китайцами. В течение восьми месяцев в Китае велись работы по сборке SVOM, в результате которых был получен конечный продукт.