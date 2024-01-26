Motorola и Sharp начнут обмениваться патентами на дружеской основе

Lenovo на своем официальном сайте сообщила, что дочерняя компания Motorola Mobility, заключила глобальное соглашение с компанией Sharp о перекрестном лицензировании их соответствующих технологий беспроводной связи. Компании выразили удовлетворение достигнутым соглашением, подчеркнув приверженность получению лицензий на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (FRAND).

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В компании Lenovo заявили, что Motorola, ведущий мировой поставщик мобильных устройств, известный такими инновациями, как культовая складная модель razr, вносит свой вклад в развитие сотовых технологий в рамках своего портфеля продуктов. Имея более 1900 запатентованных серий, лицензированных по всему миру, патенты Motorola имеют решающее значение для стандартов 3G, 4G и 5G.