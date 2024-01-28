Разработана 3D-печать из жидкого металла

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) разработали технологию аддитивного производства, которая использует чернила из жидкого металла для создания крупногабаритных деталей, таких как ножки столов и каркасы стульев, за несколько минут. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Технология 3D-печати, называемая печатью жидким металлом (англ. liquid metal printing, LMP), заключается в нанесении расплавленного алюминия в слой из крошечных стеклянных шариков. Металл быстро затвердевает и приобретает трехмерную структуру.

По словам исследователей, LMP как минимум в 10 раз быстрее, чем сопоставимый процесс аддитивного производства металлических изделий, а по эффективности процедура нагрева и плавления металла превосходит некоторые другие методы.