В Германии нашли горшок с подгоревшей кашей возрастом 5000 лет

Люди умели готовить кашу на огне уже в эпоху неолита. К такому выводу пришли немецкие археологи, обнаружив остатки обугленного котелка.

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Ученые исследовали предметы из кучи мусора, сохранившейся в Ольденбурге LA 7 – неолитическом поселении, которое считается одной из старейших деревень Германии. Их внимание привлекли глиняные черепки от посуды.

«Как только мы заглянули внутрь кастрюли, стало очевидно, что что-то пошло не так», – отметила археоботаник Люси Кубиак-Мартенс.

Химический анализ остатков показал, что пища внутри котелка содержала различные злаки, включая полбу (пленчатую пшеницу) и ячмень. Также были найдены следы белой гусиной лапки – дикорастущего растения с семенами, богатыми белком. Кашу приготовили на воде. Ученые отметили, что блюдо сильно подгорело – его остатки запеклись на стенках сосуда в виде плотной корки.

По словам археологов, этот разбитый горшок может быть свидетельством первой в мире известной (и неудачной) попытки приготовления каши. В отдельном глиняном черепке содержались остатки животного жира – скорее всего, молока. Но его употребляли отдельно, а не добавляли в кашу, сообщает PLOS One.

«Это гораздо больше, чем просто обугленное зерно. Мы видим, как люди готовили свои ежедневные блюда тысячи лет назад», – отметили эксперты.