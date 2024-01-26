Планетологи обнаружили, что Луна сжимается, вызывая оползни и разломы

В течение последних нескольких сотен миллионов лет Луна уменьшилась более чем на 45 метров в окружности, поскольку ее ядро постепенно охлаждалось. Как виноград сморщивается, когда сжимается до изюминки, так и на Луне появляются складки, когда она сжимается. Но в отличие от гибкой кожуры винограда, на поверхности Луны образовываются разломы.

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Ученые из Мэрилендского университета (США) обнаружили доказательства того, что сокращение Луны привело к заметному искажению поверхности в южном полярном регионе, включая районы, которые НАСА предложило для будущей высадки экипажа. Поскольку образование разломов, вызванное сокращением Луны, часто сопровождается сейсмической активностью, места вблизи них могут представлять опасность.

В статье, опубликованной в Planetary Science Journal, авторы связали группу разломов, расположенных в южном полярном регионе Луны, с одним из самых мощных лунотрясений, зарегистрированных сейсмометрами «Аполлона» более 50 лет назад. Некоторые районы особенно уязвимы к оползням.