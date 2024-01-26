Российские ученые обучили нейросеть определять диабет по сетчатке глаза

«Мы разработали математическую модель, с помощью которой можно по изображениям сетчатки глаза выявить диабетическую ретинопатию (повреждение сетчатки. — RT) на ранней стадии болезни с точностью в 88,7%», — рассказал в интервью «Газете.Ru» руководитель проекта, аспирант кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Али Султан Маея.